Anne Hathaway estrena 'Burial', tema musical de su nueva película Mother Mary

...

Anne Hathaway lanzó 'Burial', su primer sencillo musical para la película Mother Mary, producida por A24. La canción, de estilo synth-pop, forma parte de la banda sonora del filme en el que interpreta a una estrella pop en crisis. El tema fue escrito con Charli XCX, Jack Antonoff y George Daniel.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/03/2026 08:31 AM.
En Espectáculos y editada el 06/03/2026 08:23 AM.