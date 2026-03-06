Anne Hathaway estrena 'Burial', tema musical de su nueva película Mother Mary

La actriz Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al lanzar 'Burial', el primer sencillo de la banda sonora de Mother Mary, su próxima película con el estudio A24. Disponible en plataformas de streaming, la canción marca el debut musical de Hathaway en un proyecto cinematográfico.
En el tema, de corte synth-pop y atmósfera oscura, Hathaway interpreta a una estrella pop ficticia en medio de una crisis personal y artística. El lanzamiento incluye un video promocional con escenas de ella sobre el escenario, ofreciendo un vistazo al estilo visual y musical del filme.
'Burial' fue escrita por Hathaway junto a Charli XCX, George Daniel y el productor ganador del Grammy Jack Antonoff, quienes también colaboran en la música original de la película. La canción sirve como introducción al universo sonoro del largometraje.
Dirigida por David Lowery (The Green Knight, A Ghost Story), la película combina drama psicológico, espectáculo musical y reflexiones sobre la identidad artística y la presión de la fama.
Mother Mary tiene fecha de estreno en cines programada para el 17 de abril de 2026. Con el lanzamiento de 'Burial', el filme ya genera expectativa en el público y la crítica.