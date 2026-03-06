Critican a Timothée Chalamet por decir que a nadie le importa el ballet y la ópera

Timothée Chalamet está envuelto en polémica tras unas declaraciones en las que presuntamente menospreció el ballet y la ópera. Durante una charla con Matthew McConaughey en la Universidad de Texas, el actor afirmó: "No quiero trabajar en el ballet, la ópera o cosas que digan: 'Mantengan esto vivo, aunque ya a nadie le importa'".
Aunque añadió que lo decía "con respeto", la frase generó rechazo inmediato en redes sociales y entre profesionales del arte clásico. Chalamet, nominado al Oscar 2026 por Marty Supreme, reconoció en tono jocoso el impacto de sus palabras: "Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Me metí en problemas sin razón".
"Me sorprende que alguien aparentemente tan exitoso pueda ser tan poco elocuente y de mente tan estrecha en sus opiniones sobre el arte"
— Isabel Leonard, ganadora del Grammy
Las reacciones en redes sociales se multiplicaron, con usuarios defendiendo la relevancia cultural del ballet y la ópera. Muchos destacaron que estas artes, lejos de ser obsoletas, siguen evolucionando y atrayendo nuevas audiencias.
La polémica surge en un momento clave para Chalamet, quien aspiraba a reforzar su postulación al Oscar tras perder el premio del Sindicato de Actores ante Michael B. Jordan. Ahora, la controversia podría afectar su imagen pública más allá de la carrera cinematográfica.