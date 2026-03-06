Critican a Timothée Chalamet por decir que a nadie le importa el ballet y la ópera

...

Timothée Chalamet enfrenta críticas tras afirmar en una charla pública que 'a nadie le importa' el ballet y la ópera. Gremios artísticos y figuras como Isabel Leonard y Fernando Montaño respondieron con dureza, cuestionando su postura y recordándole el peso de sus palabras como figura influyente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/03/2026 04:50 PM.
En Espectáculos y editada el 06/03/2026 04:14 PM.