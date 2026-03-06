Creador de 'Macarena' critica uso de su canción por la Casa Blanca

...

Antonio Romero Monge, creador de 'Macarena', expresó su malestar tras ver un video de la Casa Blanca que utiliza su canción para acompañar imágenes de bombardeos a instalaciones iraníes, asegurando que la pieza fue hecha para alegrar al mundo, no para asociarla con la guerra.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/03/2026 12:02 PM.
En Espectáculos y editada el 06/03/2026 11:42 AM.