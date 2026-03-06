Creador de 'Macarena' critica uso de su canción por la Casa Blanca

Antonio Romero Monge, integrante del dúo español Los del Río y coautor de la icónica canción 'Macarena', criticó el uso de su tema por parte de la Casa Blanca en un video con imágenes de ataques a instalaciones iraníes.
En declaraciones a medios locales, Romero Monge manifestó su sorpresa y malestar al ver que una canción creada para "alegrarle la vida al mundo" fuera utilizada en un contexto bélico.
"Se me han puesto los vellos de punta", confesó el músico al recordar el momento en que vio el video, que difundió la administración estadounidense en redes sociales junto con imágenes de operaciones militares conjuntas de EE.UU. e Israel.
El compositor ironizó sobre el episodio: "A ver si ahora la ponen de moda en los tanatorios". No obstante, reiteró que aunque "la gente puede hacerla suya a su antojo", no esperaba que su canción terminara vinculada a escenas de guerra.
Lanzada en 1993, 'Macarena' se convirtió en un fenómeno global, presente incluso en actos políticos, como cuando Hillary Clinton y Al Gore la bailaron durante su campaña en 1996.
Romero Monge aseguró que, más de tres décadas después, la canción sigue siendo "la más popular del mundo", pero cuestionó: "¿Por qué tienen que utilizar una cosa tan simpática para esto?".
"La creé para que todo el mundo fuera feliz", recordó el músico.