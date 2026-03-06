Esposa de Rafael González exhibe amenazas de su suegro

Fernanda Redondo, esposa del exvocalista de Los Recoditos Rafael González, reveló haber recibido mensajes ofensivos y amenazantes de su suegro tras hacer públicas sus acusaciones de violencia doméstica.
En un video publicado en TikTok, Redondo afirmó que el padre del cantante la habría hostigado por mensaje, aunque las conversaciones fueron eliminadas posteriormente. Presuntamente, en esos textos la acusaron de tener interés económico en la relación.
La mujer señaló que la actitud del suegro cambió tras el ingreso de Rafael González a la agrupación de regional mexicano. También mostró lesiones en su cuerpo que atribuye a agresiones del músico durante una relación de 12 años.
Redondo indicó que ya interpuso una denuncia formal y denunció que la banda habría encubierto los hechos. En su publicación, pidió apoyo: "el papá de Rafa Recoditos me ha estado amenazando por lo que he estado subiendo de su hijo, por favor les pido de su apoyo ya que yo estoy sola con mis hijos".
Ante la polémica, Los Recoditos anunciaron que Rafael González pausaría sus actividades mientras se esclarecen los hechos.