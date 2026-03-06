Esposa de Rafael González exhibe amenazas de su suegro

Fernanda Redondo difundió en TikTok mensajes presuntamente amenazantes que recibió de su suegro tras denunciar al exvocalista de Los Recoditos por violencia. Asegura haber sido agredida durante 12 años y acusa a la agrupación de encubrir los hechos.

