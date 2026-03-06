Gustavo Adolfo Infante responde a acusaciones de Emiliano Aguilar

El periodista Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado tras las fuertes acusaciones hechas por Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar. Este último lo señaló presuntamente por difundir información sobre rituales con menores de edad en un reciente podcast.
El origen del conflicto se remonta al programa de Saskia con el reo Beto, donde se mencionó a figuras del espectáculo en supuestos rituales de santería. La cobertura de Infante sobre el tema generó el rechazo de Emiliano, quien lo calificó de manera contundente en redes sociales.
En su transmisión en vivo por YouTube, Infante decidió responder. Mostró el video de Emiliano y afirmó que solo hacía su trabajo periodístico, sin intención de atacar a nadie.
"No tengo nada contra él, pero no me voy a quedar callado ante falsedades. Simplemente informo", dijo Infante.
Hasta el momento, Emiliano no ha emitido una réplica formal. El caso sigue generando polémica en medios digitales y redes sociales.