Gustavo Adolfo Infante responde a acusaciones de Emiliano Aguilar

...

El periodista Gustavo Adolfo Infante respondió en su programa de YouTube a las acusaciones de Emiliano Aguilar, quien lo tachó de promover rituales con menores tras un polémico podcast. Infante negó los señalamientos y cuestionó la credibilidad del hijo de Pepe Aguilar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/03/2026 04:45 PM.
En Espectáculos y editada el 06/03/2026 04:14 PM.