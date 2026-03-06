Jung Joonyoung: el rostro oscuro del K-Pop tras el escándalo de molka

El exíbido cantante de baladas Jung Joonyoung fue expuesto en 2019 por grabar y compartir videos íntimos de mujeres sin su consentimiento, en uno de los casos más graves de molka en la industria del K-Pop, junto a figuras como Seungri y Choi Jonghoon.

