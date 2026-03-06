Legarreta defiende a Ángela Aguilar tras crítica de Amanda Miguel

Andrea Legarreta salió en defensa de Ángela Aguilar tras el rechazo de Amanda Miguel a una colaboración, señalando que las críticas hacia la joven cantante han sido excesivas y dañinas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/03/2026 04:35 PM.
En Espectáculos y editada el 06/03/2026 04:26 PM.