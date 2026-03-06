Legarreta defiende a Ángela Aguilar tras crítica de Amanda Miguel

Andrea Legarreta utilizó su espacio en el matutino Hoy para defender a Ángela Aguilar, luego de que la cantante Amanda Miguel presuntamente descartara una colaboración por no sentirse atraída por su voz.
Miguel fue contundente al ser cuestionada: "No, no me llama la atención su voz", generando una ola de reacciones en redes y medios. El comentario fue ampliamente difundido y analizado durante el programa de Televisa.
"Imagínate el dolor de sus padres al saber que todo el tiempo la bombardean, todo el tiempo criticada", dijo Rincón, provocando una reflexión colectiva en el foro.
El tema sigue generando debate en torno al trato que reciben las nuevas generaciones de artistas en la industria musical mexicana.