Maribel Fernández, 'La Pelangocha', quedó sorda tras enfermedad

La actriz y comediante Maribel Fernández, conocida como 'La Pelangocha', reveló que perdió la audición debido a una enfermedad; su otorrinolaringóloga indicó que hay un 50% de posibilidades de recuperarla, lo que ha afectado su salud mental.

