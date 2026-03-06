Maribel Fernández, 'La Pelangocha', quedó sorda tras enfermedad

La reconocida actriz y comediante Maribel Fernández, más conocida como 'La Pelangocha', enfrenta una delicada situación de salud tras haber perdido la audición debido a una enfermedad.
La intérprete, ícono de la televisión mexicana en los años 70 y 80, dio a conocer la noticia durante una promoción de su obra de teatro junto a Violeta Isfel.
"Ya empecé a escuchar un poquito, se me inflamaron demasiado, con mi edad y los problemas cardiacos que tengo no pueden darme ciertos medicamentos", declaró Fernández, agregando que su otorrinolaringóloga le informó que existe un 50% de probabilidad de recuperar la audición.
La noticia presuntamente la afectó emocionalmente, impactando su salud mental, aunque asegura que poco a poco va mejorando.
Nacida el 9 de marzo de 1953 en la Ciudad de México, Maribel Fernández se consolidó como una figura emblemática del cine de ficheras y la comedia televisiva, destacando especialmente en programas como Mi secretaria.
Con más de cinco décadas de trayectoria, ha demostrado versatilidad en cine, teatro y telenovelas, equilibrando el humor con interpretaciones dramáticas.