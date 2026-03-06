Miguel Mateos celebra 40 años de 'Solos en América' en el Auditorio Nacional

Miguel Mateos festejará cuatro décadas del icónico álbum 'Solos en América' con un concierto el 19 de marzo en el Auditorio Nacional, acompañado por su banda y su hijo Juan en la guitarra, además de músicos mexicanos invitados.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/03/2026 09:30 AM.
En Espectáculos y editada el 06/03/2026 09:00 AM.