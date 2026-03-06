Miguel Mateos celebra 40 años de 'Solos en América' en el Auditorio Nacional

Miguel Mateos conmemorará 40 años del lanzamiento de su influyente disco 'Solos en América' con un concierto especial el 19 de marzo en el Auditorio Nacional.
El músico argentino, referente del rock en español, ofrecerá un espectáculo íntegro del álbum que marcó su carrera. Estará acompañado por su banda completa, entre ellos su hijo Juan Oliver Mateos, quien se ganó su lugar tras una audición supervisada por Alejandro Mateos, hermano del cantante y baterista de la agrupación.
El concierto promete ser una experiencia visual y musical impactante. Mateos anunció que incluirá una sección de vientos con talento instrumental mexicano, destacando su vínculo con el país.
"Es un encuentro profesional y emocional", afirmó el artista, quien se definió como un "animal de escenario". El show se prolongará hasta que el público deje de pedir temas.
Durante los años 80, el rock en español enfrentaba resistencia en radio y escenarios. Mateos destacó que, a pesar de las condiciones adversas, logró consolidar su sonido. Hoy, tras más de cuatro décadas, sigue creando y presentándose con la misma pasión.
"Sigo teniendo apetito por aprender", dijo, al definirse como un hombre honesto, familiar y cinéfilo. Para él, mantenerse vigente en la música tras 40 años es "una ganancia y un crédito".