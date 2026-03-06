Netflix adquiere empresa de cine con IA fundada por Ben Affleck

Netflix anunció la adquisición de InterPositive, una empresa emergente de inteligencia artificial especializada en soluciones para la industria cinematográfica, fundada por el actor y director Ben Affleck. El acuerdo incluye la incorporación del equipo técnico y el ingreso de Affleck como asesor sénior.
InterPositive, creada en 2022 en Los Ángeles, desarrolla herramientas de IA diseñadas para asistir a cineastas durante la postproducción. Sus modelos analizan diarios de rodaje para resolver problemas como tomas perdidas, inconsistencias visuales o ajustes de iluminación, manteniendo la coherencia estilística y narrativa.
Según Affleck, el sistema fue entrenado para "comprender la lógica visual y la consistencia editorial", respetando las reglas del cine mientras resuelve desafíos técnicos comunes. La empresa implementó salvaguardas para asegurar que la tecnología no reemplace a los creadores humanos.
Netflix destacó que la adquisición forma parte de su estrategia por integrar tecnologías innovadoras sin desplazar al talento creativo. Aunque no se revelaron los términos financieros, el movimiento refleja una tendencia creciente en Hollywood hacia el uso responsable de la IA.
Este paso sigue a otras iniciativas del sector, como la inversión de Disney en OpenAI. La apuesta de Netflix busca optimizar procesos productivos y ampliar las posibilidades narrativas, manteniendo al cineasta en el centro del proceso creativo.