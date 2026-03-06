Netflix adquiere empresa de cine con IA fundada por Ben Affleck

...

Netflix compró InterPositive, empresa fundada por Ben Affleck especializada en herramientas de inteligencia artificial para cineastas. El actor se integrará como asesor sénior, mientras que el equipo técnico pasará a formar parte de la plataforma. La adquisición refuerza la estrategia de uso ético de la IA en producción audiovisual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/03/2026 04:20 PM.
En Espectáculos y editada el 06/03/2026 04:10 PM.