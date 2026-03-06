Abuchean a Peso Pluma tras negarse a selfie con fan en partido de basquetbol

Un video viral muestra a Peso Pluma rechazando una foto con una fan en un partido de basquetbol, lo que generó polémica en redes. Mientras algunos lo critican por su reacción, otros defienden su derecho a la privacidad. El cantante no se ha pronunciado al respecto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/03/2026 09:15 AM.
En Espectáculos y editada el 06/03/2026 08:59 AM.