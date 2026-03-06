Abuchean a Peso Pluma tras negarse a selfie con fan en partido de basquetbol

El cantante Peso Pluma se encuentra en el ojo del huracán tras un video que circula en redes sociales, donde se le ve rechazando una selfie con una fan durante un partido de basquetbol.
En las imágenes, grabadas en las primeras filas del recinto, se observa al intérprete de corridos tumbados conversando con un acompañante. De pronto, una joven se acerca por detrás y extiende su celular para tomarse una foto sin pedir permiso.
El cantante, sorprendido, voltea y tras un breve instante hace una seña negativa con la mano. Este gesto fue el detonante de la polémica.
En redes, las opiniones están divididas. Algunos usuarios lo criticaron por presuntamente tratar con desprecio a una seguidora. "No es la forma de tratar a una fan", escribió uno.
Otros, en cambio, salieron en su defensa: "La gente debe entender que no están obligados a complacerlos", fue uno de los comentarios más repetidos.
Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido declaración oficial sobre el incidente. El artista continúa con su gira por Estados Unidos, que arrancó el 1 de marzo en Seattle.
"No le pidió permiso, solo le puso el celular en la cara", destacó un internauta en apoyo al cantante.