Peter Jackson recibirá Palma de Oro honorífica en Cannes

El cineasta neozelandés Peter Jackson, reconocido por la trilogía de El Señor de los Anillos, recibirá la Palma de Oro honorífica en la 79 edición del Festival de Cannes, que se llevará a cabo del 12 al 23 de mayo.
Así lo anunciaron los organizadores del certamen, destacando que Jackson ha marcado un “antes y un después” en la historia del cine. El delegado general del festival, Thierry Frémaux, elogió su “arte total de la diversión” y su ambición creativa como sello distintivo.
La trilogía iniciada en 2001 no solo redefinió la forma de contar historias en pantalla, sino que también transformó la creación de universos cinematográficos. La última entrega, El Retorno del Rey, obtuvo 11 premios Oscar, igualando récords históricos.
Con más de 3.000 millones de dólares en taquilla, la saga se convirtió en la octava más rentable de la historia. Cannes fue escenario de las primeras imágenes que anticiparon este fenómeno global.
Jackson también colaboró en proyectos como Avatar, de James Cameron, y dirigió el remake de King Kong en 2005. Posteriormente, regresó al mundo de Tolkien con la trilogía El Hobbit (2012-2014).
En años recientes, se ha enfocado en documentales ambiciosos como They Shall Not Grow Old (2018), sobre la Primera Guerra Mundial, y la miniserie The Beatles: Get Back (2021).
La Palma de Oro honorífica lo sitúa junto a figuras como Agnès Varda, Meryl Streep, Jodie Foster y Robert De Niro, galardonado con el mismo reconocimiento el año pasado.