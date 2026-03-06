Peter Jackson recibirá Palma de Oro honorífica en Cannes

...

El cineasta neozelandés Peter Jackson, creador de 'El Señor de los Anillos', será galardonado con la Palma de Oro honorífica en la 79 edición del Festival de Cannes, que se celebra del 12 al 23 de mayo. La organización destacó su impacto revolucionario en el cine moderno.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/03/2026 05:39 AM.
En Espectáculos y editada el 05/03/2026 04:43 PM.