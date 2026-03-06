Rafael González, de Los Recoditos, acusado de violencia familiar

El cantante de Banda Los Recoditos, Rafael González, fue acusado por su esposa Fernanda Redondo de presunta violencia física, psicológica y emocional. Tras los videos publicados, la banda lo suspendió temporalmente mientras se investiga el caso. González niega los hechos y asegura que actuará legalmente.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/03/2026 09:45 AM.
En Espectáculos y editada el 06/03/2026 09:03 AM.