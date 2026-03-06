Rafael González, de Los Recoditos, acusado de violencia familiar

El nombre de Rafael González, vocalista de Banda Los Recoditos, se volvió tendencia tras ser acusado por su esposa, Fernanda Redondo Cortés, de presunta violencia física, psicológica y emocional durante su matrimonio.
Mediante videos difundidos en redes sociales, Redondo mostró imágenes de supuestas lesiones y relató episodios de maltrato que, según afirmó, ocurrieron a lo largo de la relación. Las declaraciones generaron una fuerte reacción entre seguidores del regional mexicano.
Ante la escalada de polémica, la agrupación anunció la suspensión temporal de González mientras se esclarecen los hechos. En un comunicado, Los Recoditos reiteraron su compromiso con la integridad de las personas.
Por su parte, el cantante negó las acusaciones y señaló que el caso será atendido por sus abogados y las autoridades competentes. Aseguró que no tolerará difamaciones ni campañas en su contra.
Rafael González, originario de Monclova, Coahuila, se integró a Los Recoditos en 2019 y desde entonces ha sido parte de giras y proyectos que consolidaron a la banda en el género sinaloense.
El caso sigue en desarrollo y mantiene en vilo a la comunidad musical y a sus seguidores en México y Estados Unidos.