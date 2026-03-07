Corey Harrison pide ayuda tras accidente en Tulum

Corey Harrison, conocido por su participación en el programa El precio de la historia, ha solicitado apoyo económico tras sufrir un severo accidente de motocicleta en Tulum en enero de 2026. Las lesiones, que incluyen once fracturas en las costillas, conmoción cerebral y daños faciales, lo dejaron hospitalizado y sin capacidad para trabajar.
Tras tres noches en un hospital local, Harrison fue dado de alta por acumulación de facturas. Sin embargo, su estado empeoró en su domicilio, lo que obligó a amigos a trasladarlo a Mérida, Yucatán, donde se le diagnosticó una costilla fracturada que presionaba un pulmón. Allí, le realizaron tres cirugías y extrajeron tres litros de sangre de su cavidad torácica.
"Voy a morir aquí. No tengo dinero para seguir pagándoles", presuntamente dijo Harrison durante su internación. Permaneció 18 días en el hospital antes de regresar a Tulum para continuar su rehabilitación.
Su situación financiera es crítica: apenas cuenta con 400 dólares, adeuda tres meses de alquiler y depende de préstamos familiares. Aunque una campaña en GoFundMe ha recaudado cerca de 6,900 dólares, los gastos médicos siguen acumulándose.
La iniciativa destaca que, pese a su exposición mediática, no existe protección financiera ante emergencias. Harrison admitió sentirse incómodo al pedir ayuda, pero afirmó que no tiene otra opción: "Ni siquiera puedo levantarme con normalidad".