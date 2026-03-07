Corey Harrison pide ayuda tras accidente en Tulum

Corey Harrison, figura de 'El precio de la historia', solicita apoyo económico tras sufrir un grave accidente en Tulum en enero de 2026. Con once fracturas, conmoción cerebral y deudas médicas, su recuperación se ha visto afectada por su precaria situación financiera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/03/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 07/03/2026 10:05 AM.