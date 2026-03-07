Ester Expósito y Kylian Mbappé, ¿nuevo romance en París?

Ester Expósito y Kylian Mbappé desataron rumores de un presunto romance tras coincidir en París y aparecer en fotos que circulan en redes. La actriz española y el futbolista francés no han confirmado ni desmentido los rumores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/03/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 07/03/2026 09:09 AM.