Ester Expósito y Kylian Mbappé, ¿nuevo romance en París?

Ester Expósito y Kylian Mbappé se convirtieron en tendencia tras surgir rumores de un presunto romance entre ambos. Las especulaciones comenzaron tras una publicación de la cuenta francesa Aqababe en X, que compartió fotos de una pareja en un bar, supuestamente la actriz española y el futbolista del Real Madrid.
Las imágenes, aunque poco claras, mostraban a un hombre y una mujer interactuando en París. Esto alimentó los comentarios en redes sociales, donde seguidores de ambos cuestionaron si hay una relación sentimental.
La coincidencia en la ciudad francesa avivó los rumores. Expósito asistió al Le Grand Dîner du Louvre, evento ligado a la Semana de la Moda, y compartió en Instagram fotos de su estancia, incluyendo una mesa para dos y la Torre Eiffel de noche. Mbappé, por su parte, está en París en recuperación de un esguince de rodilla.
Hasta el momento, ni la protagonista de Élite ni la estrella del fútbol mundial han hecho declaraciones sobre los rumores. Las versiones siguen circulando sin confirmación.