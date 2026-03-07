Hija de Carmen Salinas rechaza disculpa de Saskia Niño de Rivera

...

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, afirmó no creer en la disculpa de Saskia Niño de Rivera tras mencionar a su madre en un pódcast sobre rituales. Dijo que estudia acciones legales por daño moral y afectación a la memoria de la actriz.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/03/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 07/03/2026 09:57 AM.