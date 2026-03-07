Hija de Carmen Salinas rechaza disculpa de Saskia Niño de Rivera

María Eugenia Plascencia, hija de la fallecida actriz Carmen Salinas, rechazó públicamente la disculpa ofrecida por la activista Saskia Niño de Rivera tras mencionar el nombre de su madre en un episodio del pódcast 'Penitencia'.
En entrevista con Venga la Alegría, Plascencia cuestionó la sinceridad del mensaje: "Ay, por favor, ¿te la vas a creer? No le creo, porque sabe lo que hace y lo que va a poner".
La hija de Carmen Salinas aseguró que el contenido difundido ha causado un profundo impacto emocional en su familia. "Mis hijos han andado deprimidos, yo ni se diga", expresó, añadiendo que padece mareos por el coraje y la injusticia percibida.
Plascencia indicó que ya trabaja con sus abogados: "Estamos estudiando el caso para ver por dónde demandar". Buscan proteger el legado de la actriz frente a lo que consideran una afectación grave a su reputación.
Niño de Rivera había ofrecido una disculpa pública, calificando el caso como un "error editorial", y aclaró que nunca fue su intención dañar la imagen de Salinas. Sin embargo, la familia presuntamente no ha aceptado la explicación y analiza acciones legales.
"Tengo que ver cómo limpiar bien el nombre de mi mamá", afirmó Plascencia.