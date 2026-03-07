Yuridia revela marca en su rostro tras quemadura con aciclovir

La cantante Yuridia preocupó a sus seguidores al revelar en TikTok una marca en su rostro causada presuntamente por el mal uso de aciclovir durante su embarazo, y pidió ayuda a dermatólogos.

