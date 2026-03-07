Yuridia revela marca en su rostro tras quemadura con aciclovir

La cantante Yuridia generó preocupación entre sus seguidores tras compartir un video en TikTok donde relató un incidente de salud ocurrido durante su embarazo.
En el clip, la artista explicó que durante sus gestaciones ha sufrido episodios de herpes en el ojo debido a la baja de defensas. En uno de ellos, al aplicarse aciclovir, un medicamento antiviral, presuntamente cometió un error.
"Me ardió hasta el culo, güey. Se me quemó la cara", confesó Yuridia, describiendo el fuerte escozor que sintió tras aplicarse el fármaco. Aseguró que la reacción le provocó una quemadura que dejó una mancha permanente.
"Me dejó una manchita... ya no sé si se va a quedar ahí por el resto de mi vida", expresó con preocupación, calificando la lesión como una cicatriz provocada por el medicamento.
El video desató reacciones en redes. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la automedicación, mientras otros bromearon sobre convertirse en dermatólogos para ayudarla.
Pese al tono distendido de algunos comentarios, la inquietud por su salud persiste. Hasta ahora, Yuridia no ha confirmado si acudirá con un especialista para tratar la lesión.