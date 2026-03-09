Ángela Aguilar rompe el silencio con mensaje polémico por el 8M

La cantante Ángela Aguilar compartió en sus redes sociales mensajes críticos hacia el acoso en internet durante el Día Internacional de la Mujer, generando debate. A través de historias en Instagram, republicó contenidos sobre la violencia de género y el odio en redes, presuntamente en respuesta a los ataques que ha recibido tras su relación con Christian Nodal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/03/2026 09:04 AM.
En Espectáculos y editada el 09/03/2026 09:19 AM.