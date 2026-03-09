Ángela Aguilar rompe el silencio con mensaje polémico por el 8M

Ángela Aguilar, una de las figuras más prominentes de la música regional mexicana, utilizó sus redes sociales este 8 de marzo para pronunciarse de manera indirecta sobre el acoso que ha enfrentado en plataformas digitales.
A través de sus historias en Instagram, la cantante compartió una serie de publicaciones ajenas que abordan la violencia contra las mujeres, especialmente en el entorno virtual. Una de ellas criticaba a las mujeres que atacan a otras en redes sociales, lo que generó especulaciones sobre una posible indirecta a sus detractoras.
Las publicaciones coincidieron con el Día Internacional de la Mujer y visibilizan las razones por las que muchas mujeres salen a marchar cada año. Entre los contenidos compartidos había un video y textos que resaltan el machismo, el ciberacoso y la solidaridad femenina.
Aunque Aguilar no redactó los mensajes directamente, su decisión de difundirlos ha sido interpretada como una respuesta simbólica al hostigamiento que ha sufrido desde que inició su relación con el cantante Christian Nodal.
La intérprete ha sido blanco frecuente de comentarios negativos en redes, particularmente por parte de seguidores de la argentina Cazzu, expareja de Nodal. Incluso, ha enfrentado abucheos durante presentaciones en vivo.
Las publicaciones no son originales, pero su selección no es casual