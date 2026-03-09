¿Cuánto cobran Belinda, J Balvin, Matute y Xavi por show privado?

La reciente fiesta de XV años de Mafer, celebrada en Villahermosa, Tabasco, se convirtió en tendencia tras difundirse videos de su lujosa celebración. Entre los momentos más comentados estuvo la participación de reconocidos artistas latinos.
Aunque no se ha confirmado el costo total del evento, medios como Hoy Día ofrecieron estimados sobre los cachés de los artistas que presuntamente se presentaron.
La banda Matute tendría un rango de entre 30,000 y 50,000 dólares, mientras que Xavi, en pleno auge con su música, estaría cobrando alrededor de 25,000 a 40,000 dólares por presentación privada.
"No hay confirmación oficial sobre los montos pagados, pero la suma de estos valores da una idea del presupuesto millonario que pudo tener la fiesta", señaló un experto en entretenimiento.
El fenómeno digital alrededor de los XV de Mafer refleja cómo eventos privados pueden convertirse en virales, poniendo bajo la lupa tanto a los festejados como a los artistas que participan.