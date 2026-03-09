Carlos Trejo denuncia ataque afuera de su casa y culpa a Alfredo Adame

Carlos Trejo afirmó haber sido agredido con un tubo metálico frente a su vivienda; presumiblemente vinculó el ataque con Alfredo Adame. Aseguró que su lesión no impedirá su pelea amateur del 15 de marzo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/03/2026 02:45 PM.
En Espectáculos y editada el 09/03/2026 02:46 PM.