Carlos Trejo denuncia ataque afuera de su casa y culpa a Alfredo Adame

El cazafantasmas Carlos Trejo denunció haber sufrido un presunto ataque afuera de su residencia, días antes de su esperada pelea amateur contra el conductor Alfredo Adame en el evento Ring Royal 2026.
Según relató Trejo, un sujeto desconocido se abalanzó contra él portando un tubo de metal y logró golpearle un dedo. El presentador aseguró que evitó mayores consecuencias al liberar a su mascota, un lobo mexicano, que habría disuadido al agresor.
En entrevista con el programa Sale el Sol, Trejo responsabilizó indirectamente a Alfredo Adame de lo ocurrido, sin presentar pruebas concretas. Hasta el momento, Adame no se ha pronunciado al respecto.
Trejo aclaró que la lesión fue leve y no afectará su participación en el combate programado para el domingo 15 de marzo. Durante la entrevista, mostró su constancia de antecedentes no penales para desmentir rumores sobre supuestos antecedentes criminales.
El evento Ring Royal 2026 incluirá otras peleas entre figuras públicas, como La Kyliezz y Georgiana frente a Miss Velvetine y Alexis Mvgler AC.