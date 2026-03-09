Filtran video de Carmen Salinas mostrando su altar tras acusaciones de rituales

Un video de 2020 de Carmen Salinas, en el que muestra su altar personal, resurgió tras acusaciones de un reo sobre supuestos rituales con menores. La familia de la actriz negó los señalamientos.

Yelitza Espinoza el 09/03/2026
En Espectáculos y editada el 09/03/2026 04:27 PM.