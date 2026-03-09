Filtran video de Carmen Salinas mostrando su altar tras acusaciones de rituales

Un video publicado por Carmen Salinas en 2020 ha vuelto a circular en redes sociales. En él, la fallecida actriz abre las puertas de su habitación para mostrar su colección de libros, rosarios y dos altares personales.
Uno de los altares está dedicado a sus seres queridos; el otro, a figuras religiosas. Salinas explicó que muchos de esos objetos le fueron regalados por personas de distintas regiones del mundo.
El material resurgió tras una entrevista reciente en la que Alberto, un reo de 36 años condenado a 72 años por secuestro, presuntamente vinculó a Salinas con rituales que incluían menores.
Las declaraciones de "Beto", como es conocido el reo, se viralizaron rápidamente. Familiares de la actriz reaccionaron con indignación y negaron categóricamente los señalamientos.
Entre los objetos que más llamaron la atención están unas muñecas de trapo que Salinas guardaba en su buró. Dijo que le recordaban a su infancia, ya que su abuela se las regalaba en Navidad.
"Eran un regalo muy especial", mencionó Salinas en el video, destacando el valor sentimental de sus pertenencias.
La familia de Carmen Salinas exigió respeto por su memoria y calificó las acusaciones de infundadas y ofensivas.