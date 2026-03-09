Elijah Wood revela por qué no quiere volver a ser Frodo



En entrevista con The Times, Elijah Wood habló sobre su papel como Frodo en 'El Señor de los Anillos' y aseguró que, pese al impacto positivo en su vida, no desea regresar al personaje. Destacó la importancia de su familia y su educación para mantener la perspectiva tras el éxito mundial.

