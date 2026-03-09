Elijah Wood revela por qué no quiere volver a ser Frodo

El actor Elijah Wood, reconocido por dar vida a Frodo Baggins en la trilogía de 'El Señor de los Anillos', afirmó en entrevista con The Times que no tiene interés en regresar al icónico personaje. A sus 45 años, Wood reflexionó sobre el impacto que tuvo en su vida interpretar al hobbit, pero presuntamente no desea revivir ese rol en futuros proyectos.
Wood atribuyó su estabilidad tras el éxito a la educación que recibió de su madre y al sólido respaldo familiar. "Los valores humanos fueron esenciales", dijo, al recordar cómo su carrera comenzó a los seis años y lo llevó a mudarse a Los Ángeles con su familia cuando tenía ocho.
El actor, quien fue descrito en su infancia por el crítico Roger Ebert como "el actor más talentoso, en su edad, en la historia de Hollywood", reconoció que el fenómeno de la trilogía dirigida por Peter Jackson le abrió muchas puertas. Sin embargo, considera que ya cerró ese capítulo.
A pesar del constante interés de los fans por más contenido del universo de J.R.R. Tolkien, Wood mantiene su postura: su paso por la Tierra Media fue transformador, pero no busca repetirlo.