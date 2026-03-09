Galilea Montijo revela detalles de los XV años de Mafer

Galilea Montijo habló tras asistir a la fiesta de XV años de Mafer en Tabasco, donde aclaró que fue invitada y no contratada. Destacó que la familia es trabajadora y compartió momentos con Belinda y J Balvin, quienes sorprendieron a la festejada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/03/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 09/03/2026 09:17 AM.