Galilea Montijo revela detalles de los XV años de Mafer

La conductora Galilea Montijo reveló detalles de la espectacular fiesta de XV años de Mafer, la joven tabasqueña que se volvió viral tras celebrar un evento de lujo con estrellas internacionales. Montijo aclaró que no fue contratada como conductora del evento, sino que asistió como invitada de la familia.
Durante su llegada a la Ciudad de México, Montijo fue abordada por medios y explicó que solo presentó a algunos artistas como un favor. "Me lo pidieron, y con gusto ayudé", dijo. Respecto a las críticas, defendió su participación señalando que apoyó de forma personal.
Sobre la familia de Mafer, Galilea afirmó presuntamente que "son personas trabajadoras, eso sí". Sus palabras buscan despejar dudas sobre el origen de los recursos para una celebración de tal magnitud.
La noche incluyó actuaciones de Belinda, quien cantó cara a cara con la quinceañera, y un concierto privado de J Balvin. Además, la influencer Priscila Escoto asesoró en la elección de un regalo de lujo: una bolsa de Hermès. El cierre estuvo a cargo de Xavi, quien también fue bien recibido por los asistentes.
