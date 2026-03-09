Michael B. Jordan: Del ring a los Oscar, la ascensión de un nuevo ícono

Desde 'The Wire' hasta su nominación al Oscar por 'Sinners', Michael B. Jordan ha construido una carrera basada en intensidad emocional y compromiso artístico. Con una presencia poderosa y sensibilidad moderna, el actor ya no hereda legados: los define. Su salto como director en 'Creed III' selló su estatus como arquitecto de un nuevo canon cinematográfico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/03/2026 11:02 AM.
En Espectáculos y editada el 09/03/2026 11:37 AM.