Detienen a Ivanna Ortiz por disparar contra casa de Rihanna

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) identificó y arrestó a Ivanna Ortiz, de 35 años y originaria de Florida, por presuntamente disparar contra la residencia de la cantante Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, en el exclusivo vecindario de Beverly Crest.
El tiroteo ocurrió alrededor de las 13:21 horas del domingo. Ortiz presuntamente llegó al lugar a bordo de un Tesla blanco y abrió fuego con un rifle tipo AR-15, impactando la vivienda al menos en cuatro ocasiones.
En el momento del ataque, Rihanna, A$AP Rocky y sus tres hijos se encontraban dentro de la propiedad, aunque afortunadamente nadie resultó herido. Vecinos reportaron escuchar fuertes detonaciones en la zona, conocida por su tranquilidad.
La sospechosa fue detenida y enfrenta una fianza de 10 millones de dólares. Las autoridades aún no han revelado un posible motivo del ataque, y el caso continúa bajo investigación.
Rihanna, ganadora de nueve premios Grammy y conocida por éxitos como "Umbrella" y "Diamonds", no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.