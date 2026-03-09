Detienen a Ivanna Ortiz por disparar contra casa de Rihanna

El LAPD detuvo a Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, por presuntamente abrir fuego con un rifle AR-15 contra la casa de Rihanna y A$AP Rocky en Beverly Crest. No hubo heridos, aunque los artistas y sus tres hijos estaban dentro. La fianza fue fijada en 10 millones de dólares.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/03/2026 02:06 PM.
En Espectáculos y editada el 09/03/2026 01:18 PM.