Niurka Marcos arremete contra su expareja en La Casa de los Famosos

La vedette cubana Niurka Marcos criticó fuertemente a su expareja, Eduardo Antonio, conocido como 'El Divo de Placetas', durante una rueda de prensa, tras sus declaraciones en 'La Casa de los Famosos'. Las palabras de Niurka generaron polémica en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/03/2026 09:04 AM.
En Espectáculos y editada el 09/03/2026 09:18 AM.