Niurka Marcos arremete contra su expareja en La Casa de los Famosos

La vedette cubana Niurka Marcos volvió a ser centro de atención tras pronunciarse en contra de su expareja, Eduardo Antonio, conocido como 'El Divo de Placetas', durante un encuentro con la prensa.
Antonio participa actualmente en la sexta temporada de 'La Casa de los Famosos', reality de Telemundo 2026, donde ha generado controversia con sus declaraciones.
Niurka no dudó en responder con dureza cuando fue cuestionada sobre su ex: "Él se siente Tarzán, se cuelga de cualquier liana", afirmó, en referencia a su comportamiento en el programa.
La artista también hizo alusiones a la orientación sexual del cantante, lo que provocó reacciones encontradas en redes sociales, especialmente entre la comunidad LGBTQ+.
Eduardo Antonio, reconocido por su paso por el cabaret Tropicana y su carrera musical en México, está casado con Roy García y se ha mostrado abiertamente como parte de la comunidad LGBTQ+ durante su estancia en el reality.
La polémica entre ambos resurge en medio del conflicto mediático entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, en el que Niurka también intervino con un contundente "cállate" dirigido a la actriz.
Las declaraciones de Niurka reflejan una tensión del pasado que ahora regresa a primer plano por el alcance del programa de televisión.