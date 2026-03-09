Acusan a Christian Nodal de presunto plagio por frase en 'Incompatibles'

Christian Nodal enfrenta acusaciones de presunto plagio tras el lanzamiento de su nueva canción 'Incompatibles', un tema de desamor que realizó en colaboración con Pepe Aguilar, su suegro. Usuarios de redes sociales señalaron similitudes con un verso del tema 'Me pierde por wey' de Grupo Firme.
La frase que desató la polémica en 'Incompatibles' es: "Una peda, una llorada y luego a lo que sigue". Comparada con la de Grupo Firme: "Una lloradita, una peda y el que siga", muchos internautas aseguran que, aunque la estructura cambia, las palabras clave coinciden.
El tema de Grupo Firme se estrenó en 2022, dos años antes que el de Nodal, lo que ha alimentado las especulaciones. Algunos defienden al cantante, argumentando que se trata de una coincidencia común en la música regional mexicana.
En redes, las opiniones están divididas. "Siempre Eduin Caz, nunca Christian Nodal", fue uno de los comentarios más repetidos. Otros usuarios afirmaron que ni siquiera escucharán la canción para no darle regalías.
Ángela Aguilar, esposa de Nodal, compartió un mensaje en apoyo a su esposo a través de su canal de WhatsApp. En su publicación, destacó la participación de su padre, Pepe Aguilar, en la producción. Hasta ahora, ninguno de los artistas involucrados ha emitido una declaración oficial sobre la controversia.