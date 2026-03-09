Acusan a Christian Nodal de presunto plagio por frase en 'Incompatibles'

Usuarios de redes sociales acusan a Christian Nodal de presunto plagio en su nueva canción 'Incompatibles', tras detectar similitudes con un tema de Grupo Firme estrenado en 2022. La polémica gira en torno a frases parecidas sobre llorar y beber tras un desamor. Ni Nodal ni Grupo Firme se han pronunciado.

