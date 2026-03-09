Nicola Porcella sufre desgarre previo a pelea con Aldo de Nigris

El conductor peruano Nicola Porcella presuntamente sufrió un desgarre muscular mientras realizaba sparring como parte de su preparación para el evento de boxeo amateur Ring Royale 2026.
La lesión ocurre en el quinto espacio intercostal y se trata de una rotura parcial del músculo externo, con una medida de 1x2 mm de diámetro, según reveló el propio Porcella en un comunicado en redes sociales.
A pesar del percance, el exparticipante de "La Casa de los Famosos México" afirmó que mantendrá su compromiso y no cancelará la pelea contra el creador de contenido Aldo de Nigris.
Porcella indicó que se encuentra bajo supervisión médica, aunque no ofreció más detalles sobre su recuperación. Hasta el momento, De Nigris no se ha pronunciado al respecto.
"Seguiré adelante con la pelea", declaró Porcella, mostrando disposición para competir.