Nicola Porcella sufre desgarre previo a pelea con Aldo de Nigris

Nicola Porcella sufrió un desgarre muscular en el quinto espacio intercostal durante un sparring, pero aseguró que no cancelará su pelea contra Aldo de Nigris programada para el 15 de marzo en el Ring Royale 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/03/2026 12:58 PM.
En Espectáculos y editada el 09/03/2026 02:42 PM.