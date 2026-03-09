Disparan contra la casa de Rihanna; mujer detenida en Los Ángeles

...

Una mujer de 30 años fue detenida tras presuntamente disparar varias veces contra la residencia de Rihanna en Beverly Hills. La cantante se encontraba dentro del inmueble, según fuentes, pero se reporta ilesa. Las autoridades investigan el caso, mientras que la artista no ha emitido declaraciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/03/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 09/03/2026 09:16 AM.