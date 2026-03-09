Disparan contra la casa de Rihanna; mujer detenida en Los Ángeles

La cantante Rihanna vivió un momento de terror el domingo 8 de marzo, cuando una mujer abrió fuego contra su residencia en Beverly Hills, California. Las autoridades confirmaron la detención de la sospechosa, una mujer de 30 años, tras el ataque.
Según reportes de TMZ y fuentes policiales, la mujer se acercó al inmueble en un vehículo y efectuó múltiples disparos en dirección a la vivienda. No se reportaron heridos, aunque se informó que Rihanna se encontraba dentro del hogar al momento del ataque.
La cantante, de 38 años, no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente. Tampoco se ha confirmado si su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus hijos estaban presentes.
La Policía de Los Ángeles acudió al lugar y detuvo a la sospechosa sin incidentes mayores. Las autoridades investigan los motivos del ataque, cuyas causas aún permanecen desconocidas.
Rihanna, nacida en Barbados, es una de las artistas más influyentes del mundo, con más de 250 millones de discos vendidos y múltiples premios, incluidos nueve Grammys. Además de su carrera musical, ha destacado en la moda y los negocios.
El caso sigue bajo investigación y no se descarta que puedan surgir más detalles en las próximas horas.