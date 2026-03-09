Preparan serie sobre Alejandro Magno para Netflix

Un nuevo proyecto de Netflix promete revivir la figura de uno de los estrategas más influyentes de la historia antigua. La serie, titulada Alexander, abordará la vida de Alejandro Magno, el rey de Macedonia que expandió su imperio desde Grecia hasta la India sin perder ninguna batalla.
La producción estará basada en la novela The Golden Mean, escrita por Annabel Lyon, y será desarrollada por Jacob Tierney, reconocido creador de la serie Sort Of. Tierney fungirá como guionista, director y productor ejecutivo, en lo que será una de sus apuestas más ambiciosas hasta la fecha.
Según información oficial de Netflix, la puesta en escena buscará equilibrar el dramatismo histórico con temas universales como la identidad, el poder y la libertad, en línea con el interés actual por relatos históricos con enfoque humano.
Aunque aún no hay fecha de estreno, Alexander ya genera expectativas por su enfoque íntimo y presuntamente inclusivo, en sintonía con la trayectoria de Tierney y los reconocimientos obtenidos en premios como los GLAAD Media Awards.