Preparan serie sobre Alejandro Magno para Netflix

Netflix desarrolla 'Alexander', una serie sobre el conquistador macedonio, basada en la novela 'The Golden Mean'. La trama explorará su relación con Aristóteles y las intrigas del poder en el mundo helenístico, con Jacob Tierney como creador y Jason Bateman en la producción ejecutiva.

