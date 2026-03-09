Yalitza Aparicio da voz a las Abuelas de Sepur Zarco en documental

Yalitza Aparicio se adentra en Guatemala para contar la historia de las Abuelas de Sepur Zarco en el capítulo "Las mujeres de la tierra", parte de la serie documental Peace Peace Now Now de Lifetime. Estas mujeres indígenas sobrevivieron a la violencia sexual sistemática y esclavitud doméstica durante la guerra civil guatemalteca, un conflicto que dejó miles de víctimas en más de tres décadas.
El episodio reconstruye sus testimonios con sensibilidad y respeto. Aparicio, antes de viajar, investigó el caso, pero asegura que nada prepara para el encuentro directo con quienes han sostenido la memoria de aquellas atrocidades. "Ellas son heroínas, a través de cada charla te muestran el valor que tuvieron y cómo fueron resilientes", expresó.
Este proyecto se inscribe en el compromiso de la actriz por visibilizar las luchas de los pueblos indígenas. Desde su llegada al cine con Roma, ha utilizado su plataforma para impulsar conversaciones sobre representación y derechos.
El documental también muestra las condiciones actuales de las comunidades, donde persisten carencias en servicios básicos. Para Aparicio, estas realidades reflejan problemas estructurales que afectan a pueblos indígenas en toda América Latina.
La serie Peace Peace Now Now incluye capítulos narrados por Daniela Vega, Shirley Manson y Ester Expósito, y se desarrolla en Chile, Colombia, Guatemala y México. Cada episodio aborda historias de justicia, derechos humanos y resistencia colectiva.
"Una sociedad que no conoce su historia está condenada a repetirla", reflexionó Aparicio, destacando la importancia de mantener viva la memoria.