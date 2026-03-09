Yalitza Aparicio da voz a las Abuelas de Sepur Zarco en documental

...

Yalitza Aparicio protagoniza el episodio 'Las mujeres de la tierra' de la serie Peace Peace Now Now, donde rescata la historia de las Abuelas de Sepur Zarco, víctimas de violencia sexual durante la guerra civil guatemalteca. A través del documental, la actriz visibiliza la lucha, resistencia y dignidad de estas mujeres indígenas cuya batalla sentó un precedente en justicia internacional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/03/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 09/03/2026 09:15 AM.