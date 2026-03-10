Bad Bunny reaparece en Instagram tras semanas de silencio para celebrar su cumpleaños número 32

...

Tras eliminar todo su contenido en Instagram después de su presentación en el Super Bowl, Bad Bunny regresó a la plataforma con una emotiva foto en la que celebra su cumpleaños 32, generando entusiasmo entre sus seguidores y especulaciones sobre nuevos proyectos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/03/2026 12:10 PM.
En Espectáculos y editada el 10/03/2026 11:59 AM.