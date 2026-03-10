Christian Nodal es expuesto en tendedero del 8M por presunto incumplimiento de pensión alimentaria

Durante las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer el domingo 8 de marzo, en la Ciudad de México, el cantante Christian Nodal fue expuesto en un tendedero feminista por presuntos incumplimientos en el pago de la pensión alimentaria de su hija Inti, fruto de su relación con la artista argentina Cazzu.
En estos espacios simbólicos, conocidos como 'tendederos', mujeres anónimas denuncian públicamente a hombres señalados de violencia de género, abandono familiar o deuda alimentaria. En uno de los carteles colocados en el tendedero capitalino se incluyó el nombre, fotografía y datos del intérprete de 'Botella tras botella', acusándolo de ser deudor alimentario.
Hasta la fecha, Nodal no ha emitido una declaración oficial respecto a esta exposición. No obstante, el hecho ha reavivado el debate en torno al proceso legal que mantiene con Cazzu desde hace casi dos años, en el que se discuten tanto los días de convivencia con su hija como el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de la paternidad.
El caso ha generado una ola de apoyo hacia Cazzu en redes sociales, especialmente en México, donde usuarios han manifestado su respaldo a la artista argentina. Frases como "Es el ex de Cazzu", "La verdad no me sorprende" y "Al chido que bueno" se hicieron virales en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.
A principios de marzo, Nodal utilizó su canal de comunicación para anunciar que había iniciado un proceso legal en México con el fin de establecer formalmente los días de visita y condiciones de manutención de Inti. Dicha declaración se produjo en medio de la polémica generada por la canción Rosita, de Rauw Alejandro, que algunos interpretaron como una alusión al conflicto entre ambos artistas.
El caso de Nodal refleja la creciente visibilidad que adquieren los temas de responsabilidad parental y justicia de género en el ámbito público, especialmente cuando involucran figuras del espectáculo. Mientras el litigio continúa en los tribunales, la presión social y la exposición mediática siguen siendo factores relevantes en el desarrollo del conflicto.