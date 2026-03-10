Christian Nodal es expuesto en tendedero del 8M por presunto incumplimiento de pensión alimentaria

...

Durante las actividades del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, Christian Nodal fue exhibido en un tendedero feminista por presuntas omisiones en el pago de la manutención de su hija Inti, fruto de su relación con la rapera argentina Cazzu. El caso, que lleva casi dos años de litigio, ha generado amplia repercusión en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/03/2026 12:20 PM.
En Espectáculos y editada el 10/03/2026 11:58 AM.