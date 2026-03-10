Emile Kuri, el pionero mexicano que abrió las puertas de Hollywood con dos premios Oscar

A pocos días de la celebración de una nueva edición de los Premios Oscar, la presencia del talento mexicano en la ceremonia se ha consolidado como un fenómeno recurrente. Directores, fotógrafos, animadores y diseñadores de producción han posicionado a México como una potencia cinematográfica global. Sin embargo, este protagonismo encuentra su origen en un pionero: Emile Kuri, el primer mexicano en ganar un premio Oscar, un hito alcanzado dos décadas después de la primera entrega de los galardones.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró por primera vez los premios Oscar el 16 de mayo de 1929, en una íntima cena en el Hollywood Roosevelt Hotel de Los Ángeles. Con apenas 270 asistentes, aquella ceremonia honró las mejores producciones de 1927 y 1928. Nadie entonces podía prever que artistas mexicanos llegarían a marcar profundamente la historia de los premios.
El primer triunfo mexicano ocurrió en 1949, cuando Emile Kuri se alzó con la estatuilla en la categoría de Mejor Diseño de Producción por su trabajo en La Heredera (The Heiress), película dirigida por William Wyler. Nacido en Cuernavaca, Morelos, en 1907, Kuri desarrolló gran parte de su carrera en Hollywood como decorador de escenarios, una labor esencial para la construcción de atmósferas visuales en el cine clásico.
Cinco años después, en 1954, Kuri volvió a ganar el Oscar por su destacado trabajo en 20,000 Leguas de Viaje Submarino (20,000 Leagues Under the Sea), la ambiciosa adaptación de la novela de Jules Verne producida por Walt Disney. Su visión artística y meticuloso diseño de interiores, especialmente del icónico submarino Nautilus, dejaron una huella imborrable en la historia del cine de ciencia ficción.
A lo largo de su carrera, Emile Kuri acumuló un total de ocho nominaciones al Oscar, incluyendo seis adicionales por películas como En la playa de Waikiki, La casa de Bernarda Alba y El tesoro de Sierra Madre. Durante décadas, mantuvo el récord como el mexicano con más nominaciones en la historia de los premios.
Ese récord permaneció vigente hasta 2016, cuando el cinefotógrafo Emmanuel 'El Chivo' Lubezki igualó su cifra de nominaciones en la categoría de Mejor Fotografía, consolidando una nueva era del dominio mexicano en Hollywood. Lubezki, junto con Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, ha elevado el prestigio del cine mexicano a niveles sin precedentes.
El legado de Emile Kuri trasciende sus dos estatuillas: fue un precursor que allanó el camino para generaciones de creadores mexicanos. Su trabajo no solo fue reconocido por la Academia, sino que sentó las bases para que México se convirtiera en una fuerza influyente en la industria cinematográfica internacional.