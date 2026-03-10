Emile Kuri, el pionero mexicano que abrió las puertas de Hollywood con dos premios Oscar

...

A pocos días de una nueva ceremonia de los Premios Oscar, Milenio recuerda a Emile Kuri, el primer mexicano en ganar una estatuilla en 1949 por su trabajo en 'La Heredera', cuyo legado sentó las bases para el éxito actual del cine mexicano en Hollywood.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/03/2026 12:12 PM.
10/03/2026