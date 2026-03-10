Disney lanza primer teaser del especial por el 20.º aniversario de 'Hannah Montana'

Disney ha lanzado el primer teaser del esperado especial Hannah Montana 20th Anniversary Special, una producción que conmemorará el 20.º aniversario del estreno de la icónica serie juvenil que marcó a toda una generación. El adelanto, cargado de nostalgia, confirma el regreso de Miley Cyrus al universo de Hannah Montana, personaje que la catapultó al estrellato internacional.
El clip muestra a Cyrus regresando a los estudios donde se grabó originalmente la serie, mientras reflexiona sobre el impacto cultural y personal que tuvo interpretar a Miley Stewart, una adolescente con una doble vida: estudiante de secundaria de día y estrella pop de noche. Las imágenes incluyen referencias al estilo visual y vestuario característicos del programa, evocando la estética pop que definió a la serie en los años 2000.
El especial, que llevará por nombre oficial Hannah Montana 20th Anniversary Special, se estrenará el 24 de marzo de 2026 en Disney+, exactamente 20 años después del debut original de la serie en Disney Channel, el 24 de marzo de 2006. La fecha coincide con el lanzamiento de la producción original que, en poco tiempo, se convirtió en uno de los mayores fenómenos del canal infantil.
La serie, que se mantuvo al aire durante cuatro temporadas (2006-2011), no solo consolidó la carrera de Miley Cyrus, sino que también generó una exitosa discografía, giras mundiales y una película estrenada en cines en 2009. A lo largo de los años, Hannah Montana se ha convertido en un ícono cultural y un referente generacional para millones de espectadores alrededor del mundo.
Según adelantó Disney, el especial incluirá segmentos que repasarán el legado de la serie, con testimonios, momentos inolvidables y reflexiones sobre cómo el fenómeno de Hannah Montana transformó la industria del entretenimiento juvenil. Asimismo, se abordará el impacto que la serie tuvo en la vida de la artista y en sus fans más leales.
Con este homenaje, Disney busca revivir los recuerdos de una generación que creció con la música, los valores y la energía del personaje, reafirmando la vigencia del fenómeno Hannah Montana más de dos décadas después de su llegada a la pantalla.