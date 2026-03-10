Disney lanza primer teaser del especial por el 20.º aniversario de 'Hannah Montana'

...

Disney reveló el primer teaser del especial 'Hannah Montana 20th Anniversary Special', que celebrará dos décadas del estreno de la icónica serie. Miley Cyrus regresa al universo del personaje que la lanzó a la fama, con un homenaje cargado de nostalgia que se estrenará el 24 de marzo de 2026 en Disney+.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/03/2026 12:44 PM.
En Espectáculos y editada el 10/03/2026 12:21 PM.