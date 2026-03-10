Thylane Blondeau, 'la niña más bella del mundo', anuncia su compromiso matrimonial

La modelo y actriz francesa Thylane Blondeau, conocida desde su infancia por ser considerada 'la niña más bella del mundo', anunció su compromiso con el actor Ben Attal. A través de redes sociales, compartió emotivas fotos de la romántica propuesta al aire libre y presumió su anillo de diamante ovalado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/03/2026 12:13 PM.
En Espectáculos y editada el 10/03/2026 12:00 PM.