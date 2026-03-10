Thylane Blondeau, 'la niña más bella del mundo', anuncia su compromiso matrimonial

La modelo y actriz francesa Thylane Blondeau, quien desde los tres años acaparó la atención mundial por su extraordinaria belleza, anunció su compromiso matrimonial con el actor Ben Attal. A sus 24 años, Blondeau compartió la noticia en sus redes sociales, acompañada de imágenes inéditas de la emotiva propuesta que tuvo lugar en un escenario natural cerca de un lago.
En su cuenta verificada de Instagram, la modelo reveló los detalles del romántico momento: Ben Attal preparó una mesa con dos sillas en medio de un bosque, decorada con un camino de pétalos de rosas rojas que conducía al lugar. Las fotografías muestran a la pareja abrazada, con Blondeau mostrando con orgullo su anillo de compromiso, que presenta un diamante ovalado, una de las tendencias más populares entre celebridades.
Conocida como "la niña más bella del mundo" tras ser descubierta a los tres años por un representante de Jean Paul Gaultier, Thylane Blondeau inició una exitosa carrera en la moda que ha perdurado hasta la adultez. A lo largo de los años, ha trabajado con marcas de renombre internacional como Versace, L'Oréal Paris y Ralph Lauren, además de haber sido portada de revistas de prestigio mundial.
Aunque en su adolescencia intentó distanciarse del rótulo que la acompañó desde la infancia, su presencia en la industria de la moda y el entretenimiento ha sido constante. Ahora, tras el anuncio de su boda, las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación por su próximo enlace matrimonial.
Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre la fecha ni el lugar de la ceremonia. No obstante, la noticia ha generado gran expectación entre sus seguidores y medios internacionales.