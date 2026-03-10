Tinker Bell tendrá su propia serie live action en Disney+

...

Disney desarrolla 'Tink', una nueva serie live action centrada en el icónico personaje de Tinker Bell, conocida en español como Campanita. Producida por Liz Heldens y Bridget Carpenter, y con Gary Marsh como productor ejecutivo, la serie será estrenada en Disney+ sin fecha aún confirmada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/03/2026 12:54 PM.
En Espectáculos y editada el 10/03/2026 12:23 PM.