Tinker Bell tendrá su propia serie live action en Disney+

Disney continúa expandiendo su estrategia de adaptaciones en acción real con el anuncio de Tink, una nueva serie live action centrada en Tinker Bell, conocida en español como Campanita. El proyecto será desarrollado exclusivamente para Disney+ y está siendo producido por 20th Television, según informó el medio especializado Deadline.
Las guionistas y productoras Liz Heldens (Grey's Anatomy, 13 Reasons Why) y Bridget Carpenter (Friday Night Lights, Lost) se encargarán del desarrollo de la serie y fungirán como productoras ejecutivas. Además, Gary Marsh, ex presidente y director creativo de Disney Branded Television, participará como productor ejecutivo del proyecto desde su nueva posición como productor independiente respaldado por Disney.
El personaje de Campanita, creado originalmente por el escritor escocés J. M. Barrie, debutó en la película animada Peter Pan (1953) y desde entonces se ha convertido en uno de los íconos más reconocibles del estudio. Además de su presencia en múltiples producciones animadas, el hada ha sido parte fundamental de la identidad visual de Disney, apareciendo en los intros de numerosas películas.
Anteriormente, Disney trabajó en una película live action protagonizada por Reese Witherspoon, pero el proyecto fue reorientado tras cambios internos en la dirección creativa. Más recientemente, Campanita apareció en la adaptación Peter Pan & Wendy (2023), donde fue interpretada por Yara Shahidi en una producción directa para streaming.
Aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama, el elenco ni la fecha de estreno de Tink, el anuncio refuerza la apuesta de Disney por revitalizar sus clásicos para audiencias contemporáneas mediante formatos modernos y narrativas más profundas. La serie promete explorar nuevas dimensiones del universo del País de Nunca Jamás desde la perspectiva de uno de sus personajes más queridos.