Actor de 'La Rosa de Guadalupe' pide ayuda tras recaída de cáncer metastásico

El actor mexicano Fausto Casanova, reconocido por su participación en la serie La Rosa de Guadalupe, enfrenta una nueva batalla contra el cáncer tras confirmarse una recaída de su enfermedad en febrero de 2026, tras cuatro años en remisión. A sus 42 años, el intérprete ha solicitado apoyo económico mediante una campaña en GoFundMe para cubrir los costos de tratamientos quirúrgicos y honorarios médicos.
En su testimonio, Casanova —cuyo nombre real es Fausto M. Navarrete P.— reveló que su diagnóstico inicial ocurrió en febrero de 2022, cuando le detectaron cáncer epidermoide metastásico de primario desconocido tras la extirpación de un ganglio en el cuello. Meses después, en mayo de ese año, se sometió a una disección radical de ganglios en cabeza y cuello, aunque los médicos no lograron identificar el tumor primario.
Durante los siguientes cuatro años, el actor permaneció bajo vigilancia médica y en remisión. Sin embargo, el 9 de febrero de 2026, un estudio PET reveló nueva inflamación en los ganglios cervicales, confirmando la reaparición del cáncer. Ante la necesidad de someterse a procedimientos médicos de alto costo, Casanova decidió abrir una colecta para recaudar 250 mil pesos.
En su mensaje, el actor destacó que su principal motivación para luchar es su familia, especialmente su hija pequeña. A través de la plataforma de recaudación, ha compartido parte de su historia personal para conectar con quienes puedan apoyarlo en esta etapa crítica de su salud.