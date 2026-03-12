Actor de 'La Rosa de Guadalupe' pide ayuda tras recaída de cáncer metastásico

Fausto Casanova, conocido por su participación en 'La Rosa de Guadalupe', fue diagnosticado nuevamente con cáncer epidermoide metastásico tras cuatro años en remisión y lanzó una colecta para costear tratamientos médicos que superan los 250 mil pesos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 08:25 AM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 08:30 AM.