Supuesta amante de Ángel Muñoz filtra mensajes y desata polémica contra Ana Bárbara

...

La periodista costarricense Adri Toval difundió supuestas conversaciones con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, en las que se menciona su deseo de independencia y una polémica frase sobre los hijos de la cantante. El escándalo generó reacciones masivas en redes y activó la respuesta legal de la artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 05:49 PM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 04:33 PM.