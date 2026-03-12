Supuesta amante de Ángel Muñoz filtra mensajes y desata polémica contra Ana Bárbara

La polémica rodea nuevamente a la cantante Ana Bárbara tras la difusión de supuestas conversaciones entre su esposo, Ángel Muñoz, y la periodista costarricense Adri Toval. Las capturas y audios compartidos por Toval en redes sociales han desatado una ola de especulaciones sobre una presunta infidelidad y el estado actual de la relación de la pareja.
En los fragmentos publicados, se observa un intercambio de mensajes en los que Muñoz habría expresado su deseo de recuperar la libertad y vivir solo. Uno de los fragmentos más polémicos incluye la frase: "si ella no tuviera a sus hijos, sí estuviéramos bien", comentario que rápidamente se volvió viral y generó fuertes reacciones entre el público.
Toval, quien asegura actuar como periodista y no como tercera en discordia, explicó que decidió hacer públicos los materiales tras enterarse de posibles acciones legales en su contra. "No tenía intención de seguir hablando del tema. Solo planeaba dar una entrevista después de que, hace aproximadamente un mes, un amigo en quien confiaba publicara conversaciones privadas mías con Ángel", escribió en sus redes. Afirmó además que todas sus declaraciones están respaldadas por evidencia.
El equipo legal de Ana Bárbara no tardó en reaccionar. El abogado Guillermo Pous emitió un comunicado durante el programa Ventaneando, en el que calificó las publicaciones como "falsas, tendenciosas y carentes de sustento". Asimismo, advirtió que la difusión de dicha información podría constituir delitos como difamación, calumnia e injuria, y anunció que se tomarán las acciones legales correspondientes.
Hasta el momento, ni Ana Bárbara ni Ángel Muñoz han emitido declaraciones personales sobre el caso. La cantante ha mantenido silencio público, mientras el escándalo continúa generando debate en plataformas digitales y medios de entretenimiento.