Ana Bárbara rompe silencio tras escándalo de presunta infidelidad de su esposo con periodista

Ana Bárbara reapareció en redes sociales tras las acusaciones de infidelidad contra su esposo, Ángel Muñoz, por parte de la periodista Adriana Toval, quien aseguró haber tenido una relación sentimental con el empresario. Aunque la cantante no ha hecho declaraciones directas, compartió un video simbólico con un tema de desamor. Mientras, Muñoz niega los hechos y amenaza con acciones legales.

