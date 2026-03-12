Ana Bárbara rompe silencio tras escándalo de presunta infidelidad de su esposo con periodista

La cantante Ana Bárbara rompió su silencio mediático al reaparecer en redes sociales tras el escándalo desatado por las acusaciones de presunta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz, con la periodista costarricense Adriana Toval. Aunque no emitió un comunicado oficial, la intérprete de música ranchera compartió un video en el que un fan canta su tema La Jugada, canción de desamor lanzada en 2023 junto a Vicente Fernández, lo que ha sido interpretado como una respuesta simbólica al caso.
Toval reveló en una entrevista con Jordi Martín para el programa El Gordo y la Flaca que mantuvo una supuesta relación sentimental con Muñoz, que habría comenzado el 5 de septiembre de 2025. Detalló dos encuentros presenciales: uno el 9 de septiembre en un hotel de la Ciudad de México y otro el 14 de octubre en Guadalajara. Según la periodista, Muñoz le habría confesado que no era feliz en su matrimonio: "Me decía que no era feliz con ella, que casi no tenían intimidad".
El abogado Guillermo Pous emitió un comunicado en nombre de Ángel Muñoz, en el que calificó las declaraciones de Toval como "falsas, tendenciosas y carentes de sustento", y advirtió que se tomarán acciones legales si continúa difundiendo información. "Se le exhorta por única ocasión a abstenerse de inmediato de continuar con dichas manifestaciones... de lo contrario, procederá legalmente por presunto daño moral", señaló el documento enviado a Ventaneando.
Pese a la amenaza, Toval afirmó contar con pruebas que respaldan su versión y envió un mensaje directo a Ana Bárbara: "Nunca quise hacerle daño. Siempre me dijeron que ustedes estaban mal y se iban a separar". También advirtió sobre las supuestas intenciones reales de su esposo, aunque reiteró que actuó bajo lo que creyó ser la verdad.
Hasta el momento, Ana Bárbara no ha hecho declaraciones públicas sobre el caso, pero su reaparición en redes ha generado intensa especulación entre sus seguidores. El escándalo continúa generando repercusiones en los medios de entretenimiento y redes sociales, mientras se aguarda una postura más clara de la artista o de las partes involucradas.