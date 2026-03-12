Andrea Bocelli responde a Timothée Chalamet y lo invita a concierto tras polémica sobre ópera

El tenor italiano Andrea Bocelli reaccionó ante las declaraciones de Timothée Chalamet, quien cuestionó la vigencia de la ópera y el ballet, y lo invitó personalmente a uno de sus conciertos. Bocelli defendió estas artes como lenguajes vivos y expresó su esperanza en que el actor las comprenda a fondo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 04:46 AM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 04:59 AM.