Andrea Bocelli responde a Timothée Chalamet y lo invita a concierto tras polémica sobre ópera

El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli se sumó a las voces que han respondido a las polémicas declaraciones de Timothée Chalamet, quien recientemente afirmó que no le interesa participar en proyectos relacionados con el ballet o la ópera, al considerarlos artes que deben "mantenerse vivas" por obligación.
En entrevista con la revista estadounidense People, Bocelli defendió con firmeza estas disciplinas artísticas: "No son artes del pasado, sino lenguajes vivos", afirmó, y añadió que formas como la ópera y el ballet "han atravesado siglos y siguen hablando al corazón humano, porque responden a una profunda necesidad de belleza, verdad y emoción".
El cantante reflexionó sobre la postura del actor nominado al Oscar 2026: "Creo que tendemos a mantenernos alejados de lo que aún no conocemos realmente". Y expresó su convicción de que Chalamet, como intérprete sensible, podría algún día descubrir el poder emocional de estas expresiones artísticas: "Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que comprende el poder de las emociones, podrá algún día descubrir que la ópera y la danza se nutren de la misma fuente".
Como gesto de apertura, Bocelli extendió una invitación personal al actor: "Si alguna vez siente curiosidad, me encantaría invitarlo a uno de mis conciertos".
Esta reacción se suma a la de otros destacados del mundo musical, como el director de orquesta Gustavo Dudamel, quien calificó las declaraciones de Chalamet como producto de "un poco de ignorancia" y subrayó que "la música nace constantemente, no muere". Dudamel, nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, insistió en que cada interpretación de una obra clásica representa un renacimiento artístico.
Las palabras de Chalamet generaron amplia polémica en redes sociales y en el ámbito cultural internacional, donde muchos han defendido la vigencia y transformación constante de las artes escénicas clásicas.