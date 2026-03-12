Ángel Muñoz controlaría finanzas de Ana Bárbara y buscaría quedarse con casa en Los Ángeles

La polémica envolviendo a Ángel Muñoz, esposo de la cantante Ana Bárbara, escaló tras las declaraciones de la periodista Adriana Toval, quien aseguró que el empresario tiene el control absoluto de las finanzas de la artista y alberga intenciones de quedarse con la residencia que ambos poseen en Los Ángeles.
Durante una entrevista en el programa Venga la Alegría, Toval detalló que, según mensajes y audios filtrados, Muñoz le habría confesado: “Él me decía que él tenía el control absoluto del dinero de Ana Bárbara, que él era el que manejaba todo”. Además, afirmó que el empresario expresó su deseo de retener la propiedad estadounidense: “Él quiere quedarse con toda la casa que ellos tienen en Los Ángeles”.
Las revelaciones surgieron tras la difusión de conversaciones privadas entre Toval y Muñoz, incluyendo un audio en el que supuestamente dice: “Si ella no tuviera a sus hijos… si estuviéramos bien”, frase que ha generado intensa especulación entre los seguidores. Hasta la fecha, ni Ana Bárbara ni Muñoz han confirmado ni desmentido la autenticidad de los mensajes.
Toval explicó que inicialmente las comunicaciones respondían a peticiones de Muñoz para mejorar su imagen pública, pero evolucionaron hacia un vínculo más íntimo. A pesar de afirmar que “yo jamás tomaría en serio una relación con un hombre casado”, la periodista narró que las interacciones incluyeron videollamadas y declaraciones emocionales por parte del empresario.
“Él entra en un estado exaltado. Desde el gimnasio de su casa, se pone a llorar y me dice: ‘No, es que yo quiero que tú seas mi novia… yo no soy feliz’”, relató. Asimismo, citó a Muñoz diciendo: “Es que porque yo a ti te amo. Y porque es contigo, es contigo con quien tengo una dinámica de pareja”.
El caso ya derivó en acciones legales. El abogado Guillermo Pous, representante de Muñoz, emitió un comunicado en el que califica las declaraciones de Toval como “falsas, tendenciosas y carentes de sustento”, advirtiendo sobre posibles daños a la reputación del empresario. El documento exhorta a la periodista a abstenerse de hacer más manifestaciones públicas sobre el tema.
Mientras tanto, la controversia mantiene en vilo al público y a los medios de espectáculos, sin que hasta ahora haya mediado pronunciamiento oficial de Ana Bárbara.