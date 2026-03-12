Ángel Muñoz controlaría finanzas de Ana Bárbara y buscaría quedarse con casa en Los Ángeles

La periodista Adriana Toval reveló que Ángel Muñoz le confesó tener el control del dinero de Ana Bárbara y aspirar a quedarse con la propiedad que comparten en Los Ángeles; las declaraciones ya generaron una respuesta legal por parte del empresario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 12:47 PM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 12:36 PM.