¿Cuándo se estrena Las Guerreras K-pop 2? Esto sabemos

Netflix confirmó la secuela de 'KPop Demon Hunters', conocida como 'Las Guerreras K-pop', aunque el estreno no sería antes de 2029 debido a la complejidad de la producción animada; la película generó un fenómeno global y una comunidad fanática tras su éxito musical y cinematográfico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 05:05 PM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 04:28 PM.