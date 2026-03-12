¿Cuándo se estrena Las Guerreras K-pop 2? Esto sabemos

La exitosa película animada KPop Demon Hunters, popularmente conocida entre sus seguidores como Las Guerreras K-pop, tendrá una segunda entrega. Tras meses de especulaciones, Netflix confirmó oficialmente la producción de Las Guerreras K-pop 2, ampliando así el universo de esta innovadora historia que combina el mundo del K-pop con elementos de fantasía y acción sobrenatural.
Aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta de estreno, reportes de la revista Deadline indican que la película podría llegar a la plataforma hasta finales de la década, posiblemente en 2029. Este lapso se debe al tiempo necesario para desarrollar una producción animada de alto nivel técnico, encabezada nuevamente por Sony Pictures Animation.
Los creadores originales, Maggie Kang y Chris Appelhans, regresarán para dirigir el proyecto, mientras que Bela Bajaria, directora de contenido original de Netflix, destacó el impacto global de la cinta: "No solo conquistó al público, sino que también creó una comunidad internacional de fans apasionados, lo que nos motivó a continuar esta historia".
El fenómeno trascendió la pantalla. La canción Golden, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X dentro de la narrativa, alcanzó millones de reproducciones y logró posicionarse en la lista Billboard Global 200, consolidando el alcance cultural del filme más allá del cine animado.
Los realizadores han adelantado que existen múltiples historias sin contar dentro del universo de KPop Demon Hunters, por lo que la secuela promete nuevos retos, personajes y batallas épicas donde la música, la acción y la fantasía volverán a entrelazarse.
Mientras se espera más información, los fans podrán seguir explorando el fenómeno a través de contenidos exclusivos disponibles en la edición impresa de Milenio, disponible próximamente. Suscriptores tienen acceso ilimitado a la hemeroteca, suplementos y ediciones digitales.