Danna mantiene la esperanza de una colaboración musical con Kenia Os y Belinda

Durante su llegada a la Ciudad de México para el Vive Latino 2026, Danna expresó su entusiasmo por una posible colaboración con Kenia Os y Belinda, aunque los conflictos de agenda aún impiden concretar el proyecto. La cantante destacó la importancia de reconocer a más voces femeninas del pop mexicano y celebró su primera portada en una revista de moda internacional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 04:53 AM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 05:07 AM.