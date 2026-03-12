Danna mantiene la esperanza de una colaboración musical con Kenia Os y Belinda

La cantante Danna llegó a la Ciudad de México días antes de su presentación en el Vive Latino 2026, donde confirmó su ilusión por una futura colaboración con Kenia Os y Belinda, pese a que las agendas de las tres artistas siguen sin alinearse. Durante un encuentro con medios en el aeropuerto, Danna se mostró emocionada por participar en uno de los festivales más importantes de la música en Latinoamérica.
"Supercontenta, la verdad, muy feliz que me hayan invitado. Es una invitación especial. Voy a cantar una canción especial. Estoy muy contenta. Sí, va a estar muy cool. Yo les digo que se preparen, que vayan el domingo, va a estar muy bueno", declaró.
Danna se presentará el domingo 15 de marzo en el segmento "Música pa’ mandar a volar", compartiendo escenario con figuras como Paulina Rubio, Mijares y Amanda Miguel. En medio de las preguntas sobre su participación, también abordó el tema de la representación femenina en el pop mexicano, tras las recientes declaraciones de Paty Cantú, quien pidió ampliar el reconocimiento más allá de un grupo reducido de cantantes.
"Claro, Paty, por supuesto, es que sí está considerada. Simplemente, siento que a veces justo como que dentro de las conversaciones nos enfocan solamente a las tres, pero obviamente Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Paty... Puedo mencionar un montón de artistas, eh, mexicanos y mexicanas que han, eh, formado parte de la historia del pop y quienes, eh, corrieron para que hoy también nosotras pudiéramos caminar", afirmó.
Sobre la tan esperada colaboración entre ella, Kenia Os y Belinda —una propuesta que ha circulado desde 2025—, Danna respondió con optimismo: "Ay, ojalá, amor... Dios te oiga". Aunque el proyecto aún no avanza, todas las involucradas han manifestado interés. Sin embargo, los compromisos individuales dificultan su concreción: Belinda graba una serie en España, Danna desarrolla nuevos temas musicales y Kenia Os prepara el lanzamiento de su próximo disco.
La artista también aprovechó su visita a la capital para celebrar su primera portada en una revista de moda internacional, realizada en Londres. "Mi primera portada, la hicimos en Londres. Ya me muero por dársela a mi mamá, que ya la pidió. Yo me emocioné mucho, lloré. Creo que es muy lindo seguir cumpliendo sueños siempre", compartió con emoción.
Hasta ahora, no existe fecha ni avance oficial sobre la colaboración trilateral, pero las puertas permanecen abiertas. Mientras tanto, sus fans mantienen viva la expectativa de ver unidas a tres de las voces más representativas del pop mexicano contemporáneo.