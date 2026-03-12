Empleado de Bodega Aurrerá en Puebla graba supuesta actividad paranormal que causa debate en TikTok

Una serie de videos grabados por un empleado nocturno de Bodega Aurrerá en Puebla ha desatado un intenso debate en TikTok sobre la existencia de fenómenos paranormales. El usuario Arteck_18, hasta hace poco conocido por compartir su rutina diaria, alcanzó notoriedad en enero de 2026 tras transmitir en vivo una jornada laboral en la que aseguró haber escuchado ruidos inexplicables y percibido movimientos fuera de lo común en los pasillos de la tienda.
"Ya casi salgo de trabajar. Estoy checando el en vivo que tuvimos hace un rato y creo que voy a dejar de subir videos porque lo que vi ya me dio mucho miedo y la verdad ya no quiero continuar con esto. Tengo mucho miedo y siento que ya está sobrepasando mis límites", declaró el trabajador en una publicación posterior, generando aún más interés en la comunidad digital.
Para respaldar sus afirmaciones, el usuario compartió tres grabaciones realizadas a finales de febrero. En una de ellas, se observa cómo una pila de llantas cae al suelo sin que haya contacto aparente. Otra capta una sombra que parece asomarse entre un carrito de transporte en el pasillo de hogar e higiene. En un tercer video, usuarios de TikTok identificaron lo que describen como un rostro humano dentro de la silueta de un anaquel, aunque el empleado no reaccionó al momento de grabar.
Las publicaciones han superado las 14 millones de reproducciones y han dividido a la audiencia. Mientras algunos usuarios afirman que las imágenes son evidencia contundente de actividad sobrenatural, otros señalan que podrían tratarse de montajes comunes en redes sociales para ganar popularidad. Se han recordado casos similares, como supuestas apariciones en cabinas de tráiler o dispositivos de domótica que generan movimientos automáticos a ciertas horas.
A pesar de las dudas, el fenómeno ha reavivado el interés por lo paranormal en plataformas digitales, especialmente entre jóvenes que comparten sus propios testimonios. Hasta la fecha, ni Bodega Aurrerá ni las autoridades locales han emitido un comunicado oficial respecto a los hechos. El caso sigue siendo analizado por comunidades en línea dedicadas a lo inexplicable.