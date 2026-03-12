Empleado de Bodega Aurrerá en Puebla graba supuesta actividad paranormal que causa debate en TikTok

Un trabajador de Bodega Aurrerá en Puebla generó conmoción en TikTok tras publicar videos en los que asegura haber registrado movimientos inexplicables durante su turno nocturno. Las grabaciones, que suman más de 14 millones de visualizaciones, muestran sombras, objetos que se mueven solos y una pila de llantas que cae sin explicación, generando división entre creyentes y escépticos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 01:36 PM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 01:29 PM.