Influencer estadounidense muere en acto heroico al intentar salvar a mujer que se ahogaba en Chile

La tarde del lunes 9 de marzo de 2026 en la Playa Mirasol de Algarrobo, Chile, se tornó en tragedia cuando Ben Robert Wood, influyente estadounidense radicado en el país sudamericano, perdió la vida en un intento por salvar a una joven de 26 años que fue arrastrada por una ola repentina. Junto a él, también murieron su pareja, María José "Pepa" Duarte, y su padre, Norman Ray Wood, en un acto colectivo de valentía que terminó siendo consumido por la fuerza implacable del mar.
Wood, conocido por su labor como creador de contenido gastronómico y por tender puentes entre las culturas chilena y estadounidense, llevaba 13 años establecido en Chile. Su figura era emblemática en el barrio Italia de Santiago, donde su emprendimiento no solo ofrecía comida, sino también conexión humana. Amigo de compartir mesas con desconocidos, Ben construyó una comunidad basada en la autenticidad y la generosidad.
El rescate comenzó cuando la joven fue sorprendida por una corriente fuerte tras ser golpeada por una ola inesperada. Sin dudarlo, Ben se lanzó al agua, seguido inmediatamente por su pareja y su padre. A pesar de sus esfuerzos coordinados, las condiciones del mar eran extremas. Las autoridades locales confirmaron que todos fueron arrastrados por la corriente y no lograron regresar a salvo. El saldo final: cuatro vidas perdidas en un solo episodio.
La noticia conmocionó a la sociedad chilena, especialmente al círculo foodie y a los vecinos de Santiago que veían en Ben un ejemplo de integración, pasión y compromiso social. Sus locales cerraron sus puertas en señal de duelo, mientras redes sociales se llenaron de homenajes que destacaban no solo su trabajo, sino su último acto de heroísmo.
"Se fue como vivió: con valentía, rodeado de sus seres queridos y entregado a una causa mayor", reza uno de los mensajes que circulan entre quienes lo conocieron. La historia de Ben Robert Wood trasciende su legado digital; se convierte en un mito contemporáneo del sacrificio altruista, recordando que el valor no se mide en seguidores, sino en decisiones tomadas en segundos cruciales.