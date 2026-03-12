Influencer estadounidense muere en acto heroico al intentar salvar a mujer que se ahogaba en Chile

Ben Robert Wood, reconocido influencer y emprendedor gastronómico en Chile, falleció junto a su pareja y su padre tras intentar rescatar a una joven arrastrada por las olas en la Playa Mirasol de Algarrobo. El trágico suceso, ocurrido el 9 de marzo de 2026, cobró la vida de cuatro personas y conmovió a la comunidad foodie y al barrio Italia de Santiago.

