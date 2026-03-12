Kanye West pierde demanda y deberá pagar 140 mil dólares a ex trabajador por remodelación en Malibú

El rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido como Ye, fue condenado por un tribunal de Los Ángeles a pagar 140 mil dólares a Tony Saxon, un ex trabajador de mantenimiento que lo demandó por incumplimiento de contrato y despido injusto relacionados con la remodelación de su mansión en Malibú.
Según documentos judiciales citados por NBC, Saxon firmó un acuerdo en 2021 para participar en las obras de la residencia del artista en la exclusiva zona costera. El contrato estipulaba un pago semanal de 20 mil dólares, pero el trabajador aseguró haber recibido únicamente un anticipo y 100 mil dólares adicionales destinados a gastos de construcción, lo que desencadenó la disputa legal.
La defensa de West argumentó que los registros bancarios mostraban un total de 240 mil dólares pagados a Saxon, además de cuestionar que este no buscara atención médica adecuada tras sufrir una lesión durante los trabajos. No obstante, el Tribunal Superior de Los Ángeles falló a favor del demandante, determinando que el músico debía abonar 140 mil dólares como compensación.
Además del monto principal, Kanye West deberá cubrir los honorarios legales de Saxon y los costos judiciales derivados del proceso. La sentencia se emite en un momento de actividad pública para el artista, quien tiene previsto lanzar su duodécimo álbum de estudio, Bully, el próximo 20 de marzo, así como presentarse en un concierto programado para el 3 de abril en Los Ángeles.
En años recientes, West ha estado envuelto en múltiples polémicas, principalmente por declaraciones antisemitas que generaron fuertes reacciones y la ruptura de importantes acuerdos comerciales con marcas globales.