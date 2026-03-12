Kanye West pierde demanda y deberá pagar 140 mil dólares a ex trabajador por remodelación en Malibú

Una corte de Los Ángeles ordenó a Kanye West pagar 140 mil dólares a Tony Saxon, ex trabajador que lo demandó por incumplimiento de contrato y despido injusto tras sufrir una lesión durante la remodelación de su mansión en Malibú; el tribunal también le impuso cubrir costos legales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 04:20 PM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 04:03 PM.