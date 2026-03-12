Kate del Castillo se une a PETA en campaña contra el cautiverio de aves silvestres

...

La actriz mexicana Kate del Castillo lanzó un contundente mensaje en apoyo a una campaña de PETA Latino para detener el comercio ilegal de aves silvestres, al afirmar que 'las aves no son adornos, son seres vivos con derecho a volar'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 10:42 AM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 10:46 AM.