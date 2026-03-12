Kate del Castillo se une a PETA en campaña contra el cautiverio de aves silvestres

La reconocida actriz mexicana Kate del Castillo se sumó este jueves a una campaña internacional de PETA Latino para combatir el comercio ilegal y el cautiverio de aves silvestres, al lanzar un llamado contundente a la población para que no adquiera estas especies como mascotas.
En un video difundido por la organización, la protagonista de La Reina del Sur afirmó: "Las aves no son adornos. Son seres vivos con derecho a volar". Su participación busca concientizar sobre el sufrimiento que enfrentan millones de aves capturadas cada año para ser vendidas en mercados ilegales.
Según datos presentados por PETA, siete de cada diez aves mueren durante el proceso de captura, transporte o venta. Aquellas que sobreviven suelen pasar el resto de su vida en jaulas pequeñas, sin posibilidad de volar ni recibir la estimulación necesaria para su bienestar físico y mental.
Del Castillo señaló directamente al Mercado de Sonora, en la Ciudad de México, como uno de los puntos críticos en este comercio ilegal. La campaña destaca que hasta el 80% de las aves capturadas fallecen antes de llegar a los puntos de venta, debido a las condiciones inhumanas del traslado.
La actriz hizo un llamado urgente a la sociedad para no participar en esta práctica que, según advirtió, tiene un alto costo en vidas animales y afecta gravemente los ecosistemas. "Detén la compra, detén el sufrimiento", concluyó en el mensaje.
La campaña de PETA Latino busca presionar a las autoridades para fortalecer las leyes de protección animal y erradicar el tráfico de fauna silvestre en México.