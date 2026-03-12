Maribel Guardia habría pedido indemnización de más de 2 millones a Imelda Tuñón por vivir en su casa

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, madre de Julián Figueroa, continúa escalando sin señales de acercamiento. Tras más de un año de litigios por la custodia del hijo del fallecido cantante y la sucesión de sus bienes, han salido a la luz nuevas acusaciones que profundizan la disputa familiar.
En una reciente aparición en el programa De primera mano, los abogados de Imelda Tuñón revelaron que Maribel Guardia habría solicitado una indemnización económica superior a los 2 millones de pesos. Dicha cantidad correspondería a una compensación por el tiempo que Tuñón y Julián Figueroa vivieron en la residencia de la actriz costarricense y su esposo, Marco Chacón.
Según los representantes legales de Tuñón, la fórmula de cálculo se basa en 30 días de salario mínimo vigente (315.04 pesos) por cada mes de estancia. Aunque no se ha precisado la fecha exacta del ingreso, se especula que la mudanza ocurrió en 2020, durante la pandemia por Covid-19.
Hasta el momento, Maribel Guardia no se ha pronunciado sobre esta acusación. Tampoco se ha confirmado oficialmente si la solicitud fue presentada formalmente ante instancias legales.
En otro frente del caso, los abogados de Imelda Tuñón informaron que el testamento atribuido a Julián Figueroa fue sometido a peritaje forense debido a dudas sobre su autenticidad. Presuntamente, los resultados indicarían que el documento es apócrifo, lo que podría tener implicaciones graves en el proceso sucesorio.
El caso sigue sin resolverse en beneficio del menor hijo de Julián Figueroa, cuya custodia también está en disputa. Hasta ahora, ninguna de las partes ha logrado alcanzar acuerdos que prioricen el bienestar del niño, mientras el conflicto se intensifica en el ámbito público y judicial.