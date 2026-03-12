Maribel Guardia habría pedido indemnización de más de 2 millones a Imelda Tuñón por vivir en su casa

Los abogados de Imelda Tuñón revelaron que Maribel Guardia habría exigido una indemnización superior a los 2 millones de pesos por el tiempo que ella y Julián Figueroa vivieron en su residencia. La cifra se basaría en 30 días de salario mínimo por mes. El caso, ligado también a la herencia del cantante y la custodia de su hijo, sigue generando polémica mientras avanza el peritaje sobre la autenticidad del testamento de Figueroa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 05:10 PM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 04:18 PM.