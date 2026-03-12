Morrissey cancela concierto en Valencia por ruido de las Fallas

El cantante británico Morrissey canceló su concierto programado para la noche de este jueves en Valencia, España, tras afirmar que no logró descansar adecuadamente debido al ruido generado por las celebraciones de las Fallas, una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad.
En un comunicado publicado en su página oficial, el exlíder de The Smiths explicó que llegó a Valencia tras un largo trayecto por carretera desde Milán, Italia, donde ofreció su última presentación el lunes. Tras arribar al hotel la noche del miércoles, el artista aseguró que no pudo dormir por los espectáculos pirotécnicos, la música a alto volumen y los anuncios constantes por megafonía propios de la festividad.
"La combinación de detonaciones, música y anuncios públicos dejó al artista en un estado catatónico", indicó el comunicado, lo que hizo imposible su presentación en el auditorio valenciano, con capacidad para 1,500 personas y con entradas agotadas desde hace meses.
Las Fallas, celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, transforman a Valencia con mascletàs (espectáculos pirotécnicos diurnos), música, monumentos efímeros y actividades culturales desde principios de marzo. Este ambiente festivo, aunque emblemático, afectó el descanso del músico, según su equipo.
El concierto formaba parte de la gira europea con la que Morrissey promociona su más reciente álbum, Make-up Is a Lie, y representaba su esperado regreso a Valencia tras cuatro décadas de carrera. Hasta ahora, esta es la primera cancelación de la gira, que continuará con presentaciones en Zaragoza y Sevilla.
La promotora del evento aún no ha anunciado si el concierto será reprogramado ni el procedimiento para la devolución o reposición de las entradas adquiridas por los fans.