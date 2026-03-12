Morrissey cancela concierto en Valencia por ruido de las Fallas

El cantante británico Morrissey suspendió su concierto en Valencia, España, tras afirmar que no pudo dormir por el intenso ruido de las celebraciones de las Fallas; el artista aseguró encontrarse en estado 'catatónico'.

